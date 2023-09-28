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الخط الثالث للمترو: قطار كل 5 دقائق استعدادا لمباراة الأهلي غدا

كتب:

كريم روماني
03:13 م | الخميس 28 سبتمبر 2023
الخط الأخضر الثالث - صورة أرشيفية

الخط الأخضر الثالث - صورة أرشيفية

أعلنت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو «الخط الأخضر»، والقطار الكهربائي الخفيف «قطار العاصمة»، عن توفير قطار كل 5 دقائق غدا الجمعة.

توفير قطار كل 5 دقائق

وقالت في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»: «مستعدون لماتش العودة؟ وبعد فوز الأهلي في ماتش الذهاب، معادكم مع ماتش العودة مع نادي سان جورج الأثيوبي يوم الجمعة 29 سبتمبر الساعة السابعة مساء».

وأضافت: «فريق الخط الأخضر الثالث مستعد كالعادة لاستقبالكم في محطات الاستاد وأرض المعارض، عشان نوصلكوا في أسرع وقت ممكن مع تواجد قطار كل 5 دقائق».

 

 

 

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