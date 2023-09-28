الخط الثالث للمترو: قطار كل 5 دقائق استعدادا لمباراة الأهلي غدا

أعلنت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو «الخط الأخضر»، والقطار الكهربائي الخفيف «قطار العاصمة»، عن توفير قطار كل 5 دقائق غدا الجمعة.

توفير قطار كل 5 دقائق

وقالت في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»: «مستعدون لماتش العودة؟ وبعد فوز الأهلي في ماتش الذهاب، معادكم مع ماتش العودة مع نادي سان جورج الأثيوبي يوم الجمعة 29 سبتمبر الساعة السابعة مساء».

وأضافت: «فريق الخط الأخضر الثالث مستعد كالعادة لاستقبالكم في محطات الاستاد وأرض المعارض، عشان نوصلكوا في أسرع وقت ممكن مع تواجد قطار كل 5 دقائق».