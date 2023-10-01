ننشر الصور الأولى لـ«الاسكوتر الكهربائي» في محطات الخط الثالث للمترو

حصلت «الوطن» على الصور الأولى لـ«الاسكوتر الكهربائي» الذي جرى توفيره بعدد من محطات الخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر، إذ كشفت الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو، التفاصيل الكاملة لتوفير سكوتر كهربائي بمحطات الخط الثالث للمترو كوسيلة مواصلات سريعة.

خدمة الاسكوتر

وقالت الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو في تقرير لها: «مستعدين تكملوا مشواركم؟ في خطوة جديدة عشان نخلي الرحلة أخف وأسرع لعملائنا، وقعنا بروتوكول تعاون لتوفير خدمة السكوتر بسعر مخفض في أربعة من محطات الخط الأخضر الثالث وهي هليوبوليس والأهرام وكلية البنات وصفاء حجازي».

فترة تجريبية

وأضافت الشركة في تقريرها: «الفترة التجريبية بدأت من النهاردة 1 أكتوبر 2023 وهتستمر لمدة 3 أشهر كل ده عشان تقدر تتحرك براحتك وتوصل أسرع لمشوارك بدون ما تحتاج لأي مواصلة إضافية».