وزيرة الثقافة تنيب هشام عزمي في ملتقي القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

أنابت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور هشام عزمي أمين المجلس الأعلى للثقافة، لافتتاح الدورة الثالثة لملتقي المسرح الجامعي برئاسة المخرج عمرو قابيل مساء اليوم، وذلك بالمتحف القومي للحضارة في الساعة السابعة مساءً، وتستمر فعاليات الملتقى في الفترة من 24 حتى 30 أكتوبر.

تفاصيل ملتقى المسرح الجامعي

وقال المخرج عمرو قابيل في تصريحات لـ«الوطن» إن الملتقى يعود هذا العام بعد توقفه العام الماضي، بسبب ظروف كورونا، بمشاركة الملتقى 12 عرضا مسرحيا في دورته الثالثة عشرة، 10 عروض منها ضمن المسابقة الرسمية للملتقى، وذلك من دول مصر وتونس وعمان والمغرب وروسيا، حيث تشارك من مصر جامعة عين شمس بعرضين مسرحيين، وجامعة المنصورة بعرض واحد.

الدورة الحالية تحمل اسم سمير غانم

وأوضح أن الدورة الحالية من الملتقى، تحمل اسم الفنان الراحل سمير غانم، ويشهد حفل الافتتاح حضور اللجنة العليا للملتقى، وعلى رأسها الدكتور حسام بدراوي والفنانة سميرة عبد العزيز، وعضو مجلس النواب الكاتبة ضحى عاصي.

يكرم المهرجان هذا العام، مجموعة من الفنانين والنجوم على رأسهم اسم الفنان الراحل سمير غانم، الفنان صلاح عبدالله، الفنانة شيرين، الفنان فتحي عبد الوهاب، والمخرج تامر كرم، والكاتب الإماراتي عبد الله مسعود.

وتضم مسابقات الملتقى أيضا هذا العام كل من مسابقة محمود نسيم للتأليف المسرحي، ومسابقة حازم عزمي للنقد المسرحي، بالإضافة إلى مجموعة من الندوات ضمن الإطار الفكري للملتقى. تتكون لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية كل من النجم جمال سليمان من سوريا، والفنانة وفاء الحكيم من مصر، وسامي الزهراني من السعودية، وشادية زيتون من لبنان، وفيليب جيجيت من فرنسا.

وقال الناقد الفني أحمد خميس الحكيم، إنه يحرص على متابعة عروض ملتقى المسرح الجامعي، لأنه حدث مهم مبذول فيه مجهود كبير من فريق عمل الملتقى، سواء في استقدام العروض أو تنظيم الفعاليات أو عدد الورش المنظمة وفرصة طيبة لاحتكاك المواهب الواعدة بنظيرتها من الثقافات الأخرى.

وأضاف «الحكيم»، أن تشابه فكرة ملتقى المسرح الجامعي مع مهرجان المسرح الجامعي الذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية برئاسة المخرج خالد جلال، قائلا إن الملتقى حدث دولي، في حين أن المهرجان حدث محلي تموله وزارة الثقافة، من خلال تخصيص ميزانيات لإنتاج عروض فناني المسرح الجامعي.