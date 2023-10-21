انطلاق حفل افتتاح الدورة الخامسة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

انطلق منذ قليل حفل افتتاح الدورة الخامسة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، بمسرح الجامعة البريطانية، الذي يرأسه المخرج عمرو قابيل، وهي دورة الفنانة الكبيرة فريدة فهمي.

حضر الحفل كل من المؤلف وليد يوسف، والفنان أحمد أبو رحيمة، مدير إدارة المسرح بالشارقة، والفنان عبد الله الشيحي، مدير مسرح عچمان، والفنان طارق الدسوقي، والفنان حسام داغر.

«الحياة لنا» شعار الدولة الحالية للمهرجان

وأوضح المخرج عمرو قابيل، رئيس المهرجان، في كلمته خلال حفل الافتتاح، «ضيوف مصر الكرام من كل مكان، لم أكن أتصور ونحن نضع شعار الدورة الخامسة (الحياة لنا) أن الحياة ستضعنا في هذا الاختبار الصعب، واليوم نجيب على هذا الاختبار، فكان مصيرنا الذي اخترناه بإرادتنا هو المسرح الذي نعبر منه عن قيم الحق والخير والجمال، فالمسرح هو الذي علمنا الحب والحق، وهو الذي علمنا المقاومة، ومن هنا نعلن بل نصرخ لتصل صرخاتنا لكل منتهك حق لن تستطيعوا أن تسلبوا منا الحياة فالحياة لنا».

وأعلن قابيل، عن قيامه باطلاق اسم الناقدة رنا أبو العلا، على إحدى جوائز المهرجان بشكل دائم، وهي جائزة رنا أبو العلا لأفضل أداء جماعي.