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تفاصيل فعاليات حملة المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر الأسبوع الجاري

كتب:

كريم روماني
03:08 م | الأحد 22 أكتوبر 2023
المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر

المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر

كشف الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، عن برنامج عمل الحملة خلال هذا الأسبوع، موضحاً أنَّ الحملة تبدأ استئناف فعالياتها اعتباراً من غداً الاثنين الموافق 23 من شهر أكتوبر الجاري، بعقد اجتماع في تمام الساعة 7 مساءً مع محافظات قطاع «القاهرة ووسط وجنوب الدلتا ومحافظة الجيزة».

محافظات قطاع شرق وغرب الدلتا

وأضاف «الشنقنقيري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه من المقرر عقد اجتماع يوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر أكتوبر الجاري في تمام الساعة 7 مساءً مع محافظات قطاع شرق وغرب الدلتا ومحافظة الفيوم.

وأكّد أنَّه سيتمّ عقد لقاء يوم الأربعاء الموافق 25 من نفس الشهر، مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تمام الساعة 7 مساءً، ويوم الخميس الموافق 26 من شهر أكتوبر اجتماع مع محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.