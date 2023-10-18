حملة المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر تعلق أنشطتها حدادا على شهداء غزة

أعلنت حملة المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، تعليق أنشطتها يومي 19، و18 أكتوبر 2023، تنديدًا بالاعتداءات الوحشية على المدنيين في غزة والتي بلغت أقصاها باستهداف مستشفى المعمداني الأهلي، بما يخالف القوانين والأعراف الدولية الإنسانية والأخلاقية، وحدادًا على أرواح الضحايا من جراء هذه الاعتداءات.

وكان المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، قد حذر في وقت سابق من التمادي في الاعتداءات غير المسبوقة لتصفية القضية الفلسطينية بالعنف المفرط، مشيرًا إلى التداعيات الخطيرة على السلم والأمن الدوليين.