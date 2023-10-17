أبو هميلة منسقا والشقنقيري متحدثا.. التشكيل النهائي لحملة المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر

نشرت الصفحة الرسمية للمرشح الرئاسي المحتمل المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» الشكيل النهائي لأعضاء حملته الإنتخابية المعنيين بالتواصل مع الجماهير ووسائل الإعلام والجهات المختصة بالعملية الانتخابية.

حملة المهندس حازم عمر

تضمن التشكيل النهائي لحملة المرشح الرئاسي حازم عمرالآتي: اللواء محمد صلاح أبوهمية منسقا عام للحملة، وبخصوص اللجنة القانونية للحملة، تضمنت إيهاب عادل رمزي ممثلا قانونيا، ومراد محمود خضر وعياد رزق عبيد ونانسي فتحي عبدالخالق.

أعضاء حملة حازم عمر

كما تضمنت هيئة مكتب حملة المرشح الرئاسي حازم عمر كل من: النائب إيهاب وهبة لبيب والنائب مجدي صادق الوليلي والنائب عبدالله أحمد مبارك والنائب ألفت مصطفى المزلاوي النائب أحمد عاشور أحمد والنائب مكرم السيد رضوان والنائب سيد أحمد سلطان والنائبة سامية محمد توفيق والنائبة ولاء أحمد التهامي والنائبة آمال إبراهيم عبدالحميد والنائب فؤاد سعد القاضي والنائب أيمن عثمان السيد والنائب طارق سيد الطويل والنائب محمد أحمد الرشيدي والنائبة نجلاء بخوم رياض والنائبة نجلاء محمود العسيني والنائبة إيلايا سمير حارص والدكتور كريم نبيل سالم والمهندس أحمد إسلام محمد وشريف محمد هلال.

كما شملت اللجنة الإعلامية للحملة: الدكتور زاهر الشقنقيري متحدثا رسميا باسم الحملة، والنائبة أمل مصطفى عصفور وفاتن أحمد الفقي وسارة علاء الدين.

كما نشرت الصفحة الرسمية للمرشح الرئاسي منسقي الحملة بالمحافظات، على النحو التالي:

وكانت الحملة نظمت أمس، أول مؤتمراتها بمقر الحزب، بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة، واستعرضت خلاله البرنامج الانتخابي الخاص بالمرشح.