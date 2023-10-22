إحالة معلمي مدرستين في مطروح للتحقيق بسبب التقصير في العمل

واصل عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم، جولاته الميدانية المفاجئة، لمتابعة مسار العملية التعليميه مع بداية الأسبوع الرابع للعام الدراسي الجديد، للوقوف على مسار العملية التعليمية بمدارس أسامة بن زيد الإعدادية بنين، ورأس الحكمة الإعدادية بنين، وسيدي دخيل الابتدائية المشتركة، وعثمان بن عفان الإبتدائية.

جولة ميدانية مفاجئة

وأجرى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، جولة مفاجئة في مدارس قرية رأس الحكمة شرق مدينة مرسى مطروح، لمتابعة انتظام الدراسة وانضباط اليوم الدراسي.

عدم انضباط العملية التعليمية ببعض المدارس

وتابع وكيل تعليم محافظة مطروح الحجرات الدراسية والفصول التعليمية والمكتبة وحجرات الأنشطة، حيث لاحظ وكيل الوزارة عدم انضباط العملية التعليمية في مدرستي سيدي دخيل وأسامة بن زيد، موجهاً مجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية، وإدارتي التعليم الإبتدائي والإعدادي بتكثيف جولات المتابعة للمدارس خاصة الكائنة بالقري والنجوع بخطي غرب وشرق المدينة، بينما أشاد بانضباط مدرستي عثمان بن عفان ورأس الحكمة الإعدادية وتفاعل الطلاب مع شرح المعلمين أثناء الحصص الدراسية.

إحالة المقصرين بالمدارس التحقيق

وقرر وكيل الوزارة إحالة مدير وهيئة تدريس سيدي دخيل وعثمان بن عفان للتحقيق، لعدم الانضباط الإداري في المدرسة، والإهمال الشديد في أداء واجباتهم الوظيفية، وكذلك تحويل توجيه اللغة الإنجليزية لجهات التحقيق لعدم وجود معلم للمادة بالمدرستين، والإهمال في متابعة العملية التعليمية بالمدرستين.