10 تخصصات طبية في قافلة للأسر الأكثر احتياجا بالشرقية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، جمعية الأورمان، في تنظيم قافلة طبية جديدة لدعم 99 مريضا ومريضة من خلال تقديم خدماتها الطبية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والتوعوية، بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالزقازيق، تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية

وأكد عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وخدمة وتنمية المجتمع والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

10 تخصصات طبية الأكثر احتياجا

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، إنه تم تحديد 10 تخصصات طبية الأكثر احتياجا للمرضى، شملت «صدر - عيون - أعصاب - عظام - مخ وأعصاب - سمعيات - جراحة عامة - أطفال - باطنة - مسالك»، حيث تم الكشف على الحالات وتقديم العلاج بالمجان، موضحًا أن المرضى المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقريتي النخاس وكفر الأشراف مركز الزقازيق، وحي مبارك وسنجها مركز كفر صقر.

وأشار إلى أنه تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء، مرورًا بجراحات الشبكية، وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها، بجانب تنمية القرى الفقيرة، تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، وكذلك توزيع المساعدات الموسمية على غير القادرين.