حملات رقابية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار في أسواق الشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والصحة وجهاز حماية المستهلك، بشن حملات، للتأكد من التزام التجار بتطبيق مبادرة تخفيض عدد من السلع الأساسية والدواجن بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بكميات وفيرة وأسعار مخفضة.

تكثيف المرور على المحال التجارية ومنافذ البيع

وكلّف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع إدارات التموين والصحة والطب البيطري، بتكثيف المرور على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع، للتأكد من توافر كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بالمحال التجارية وبمنافذ المجمعات الإستهلاكية، لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة من 15 إلى 25%.

توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة

وفي هذا الإطار، توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارات التموين والصحة والطب البيطري بالمرور الميداني على المحال التجارية والمنافذ الإستهلاكية، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات وبأسعار مخفضة في المحال التجارية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، لتعزيز الحماية الإجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.