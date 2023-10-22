الكشف على 97 شخصا بالمجان خلال قافلة طبية في قريتين ببني سويف

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف، جمعية الأورمان، فى تنظيم قافلة طبية جديدة لدعم 97 مريضا ومريضة بقريتي بني حدير بمركز الواسطى وقلها بمركز إهناسيا، من خلال تقديم خدماتها الطبية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والتوعوية، بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالمحافظة.

رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية

وأكدت الدكتورة إنجي حسن، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى في بني سويف، خلال تصريحات صحفية، علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وخدمة وتنمية المجتمع والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية وتنظيم القوافل الطبية .

10 تخصصات طبية مختلفة

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم تحديد 10 تخصصات طبية الأكثر احتياجاً للمرضى، شملت الصدر، والعيون، والأعصاب، والعظام، والمخ والأعصاب، والسمعيات، والجراحة العامة، والأطفال، والباطنة، والمسالك، حيث تم الكشف على الحالات وتقديم العلاج لها بالمجان، موضحًا ان المرضى المستفيدين من الأسر الاولى بالرعاية والاسر الاكثر احتياجًا بقرية قلها مركز اهناسيا، وقرية بني حدير مركز الواسطى.

إجراء عمليات جراحية

وأشار الى انه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.