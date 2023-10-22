قافلة طبية لجامعة جنوب الوادي توقع الكشف على 611 حالة بفرشوط في قنا

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي، قافلة طبية بشرية لمدينة فرشوط بقنا، وذلك تحت رعاية الدكتور احمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى واشراف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قافلة طبية لجامعة جنوب الوادي

وصرح الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في بيان صحفي، أن القافلة قدمت خدماتها لـ611 حالة في تخصصات الجهاز الهضمي والرمد والعظام والأنف والأذن والحنجرة والنساء والأطفال والجلدية والنفسية والعصبية وذوي الاحتياجات الخاصة.

ندوة عن مخاطر الإدمان

كما قام متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالتوعية بمخاطر الإدمان وطرق العلاج لأهالي القرية.

وتنظم جامعة جنوب الوادي قافلة طبية أسبوعيا في إحدى قرى محافظة قنا، خاصة قرى حياه كريمة بالتعاون مع الجهات المعنية.