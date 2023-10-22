«جُهزت بالأمس».. تفاصيل شاحنات الدفعة الثانية من قوافل المساعدات المُرسلة لقطاع غزة

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح، إنّ الدفعة الثانية من قوافل المساعدات المُرسلة لقطاع غزة عبر معبر رفح محملة بكميات من المستلزمات الطبية.

مساعدات الهلال الأحمر لغزة

وأضاف «عبدالفتاح»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي همام مجاهد عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «الهلال الأحمر المصري دفع بـ3 شاحنات ضمن قافلة المساعدات لغزة، وتدخل تباعا عبر معبر رفح، والتي تشمل مستلزمات طبية وأدوية ومساعدات صحية وإغاثية للشعب الفلسطيني».

جهود التحالف الوطني في إعداد المساعدات

وتابع، أن هذه الشاحنات جرى تجهيزها خلال الساعات الماضية، وتحديدا ليلة أمس، وبها كميات كبيرة من المستلزمات الطبية نظرا لما تم الاتفاق عليه بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني، وكميات أخرى من المواد الإغاثية والغذائية والتي جهزها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال المساعدات التي جرى تجميعها عبر محافظات الجمهورية المختلفة تمهيدا لإدخالها إلى العمق الفلسطيني.