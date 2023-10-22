طلاب الأزهر يحتشدون بالجامعة تضامنا مع القضية الفلسطينية: «لا ترحيل ومصر قوية»

احتشد طلاب جامعة الأزهر لدعم القضية الفلسطينية وتأييد الموقف المصري تجاه الأحداث الجارية، وقاد وقفة التضامن فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء جانب، مستشار الأنشطة الطلابية، وعدد من عمداء الكليات وأساتذة الجامعة.

هتافات طلاب جامعة الأزهر

وردد الطلاب هتافات: (غزة غزة أرض العزة، يحيا الشعب الغزاوي المقاوم، تسقط تسقط إسرائيل، لا لترحيل القضية الفلسطينية، تحيا فلسطين، مصر قوية، موتوا بأرضكم خير من أن تتركوها لعدوكم، يا شهيد اتهنى هما في النار وأنت في الجنة، انزل انزل قول الأقصى مسرى الرسول)، وأكد رئيس الجامعة أن ما يحدث من إسرائيل لفلسطين هو إبادة وليست حربًا؛ فالمحارب لا يقتل الأطفال.

واستكمل الدكتور محمود صديق أنه مهما طال الزمن ستتحرر فلسطين كما فتحها سيدنا عمر بن الخطاب، وصلاح الدين الأيوبي، وأضاف الدكتور محمد الجندي، عميد كلية الدعوة، أننا جميعًا نهتف مستشعرين ألم إخواننا، ونقف خلف أزهرنا الشريف وقيادتنا السياسية.

ثم استكمل الطلاب هتافاتهم خلف الدكتور علاء جانب مؤكدين أن غزة هي أرض العزة، وأنه لا تهجير للغزاويين، وأن مصر وفلسطين يد واحدة ضد الاحتلال الغاشم.