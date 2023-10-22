 افتتاح معرض المنتجات المصرية بجامعة عين شمس 

افتتحت الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض المنتجات المصرية بالجامعة، بحضور الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن والدكتورة دينا فاروق أبوزيد وكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير المركز الإعلامي للجامعة.

وتفقدت رئيس جامعة عين شمس أروقة المعرض، مشيدة بتنوع الشركات العارضة بين شركات غذائية ومثلجات ومستحضرات تجميل وعناية بالشعر والبشرة، لافتة إلى الدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة عين شمس من خلال قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم الصناعات الوطنية وتحقيق انتشار أوسع للمنتج المصري الذي لا يقل جودة عن المنتجات العالمية.

وأكدت رئيس جامعة عين شمس، دعمها لتكرار هذه المعارض الناجحة بمختلف أرجاء الجامعة ليستفيد أكبر عدد من طلاب كليات الجامعة ومنتسبيها، مؤكدة أن الجامعة بصدد تكرار التجربة في كافة أنحاء الكليات لتشجيع الطلاب على الصناعات الوطنية.

ومن جهتهم، أشاد العارضون بتنظيم المعرض وجهود القائمين عليه.

جدير بالذكر أن معرض المنتجات المصرية بجامعة عين شمس من تنظيم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يقدم تخفيضات قوية، ويستمر في استقبال رواده حتى 31 أكتوبر الجاري بالحرم الرئيسي أمام كلية العلوم.