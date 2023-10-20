رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

قمة القاهرة للسلام
00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

مسيرة لطلاب وأساتذة «آداب عين شمس» لدعم القضية الفلسطينية

كتب:

أحمد أبوضيف
05:55 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
وقفة احتجاجية

وقفة احتجاجية

توجّهت مسيرة من أعضاء هيئة تدريس جامعة عين شمس، والهيئة المعاونة والطلاب والموظفين والعمال؛ للمشاركة في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني التي توجهت من مسجد آل رشدان بمدينة نصر مشيا على الأقدام حتى المنصة أمام النصب التذكارى بطريق النصر، ونظمت الوقفة أسرة من أجل مصر بجامعة عين شمس بالتعاون مع الاتحادات الطلاببة واتحاد طلاب الكلية.

نظمت الوقفة تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبقيادة الدكتورة حنان كامل متولي عميدة الكلية، وبرفقتها الوكلاء الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ورائد أسرة من أجل مصر المركزية بالجامعة، وعبد المنعم زكي رائد الأسرة بالكلية، والدكتورة سمية صبري رئيسة قسم اللغة الإنجليزية، وسها السبع مديرة إدارة رعاية الشباب.

ونسق الوقفة الدكتور ممدوح عبد العليم مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم الطلاب للأنشطة الطلابية، والدكتور حاتم ربيع وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث، رائد أسرة طلاب من أجل مصر، وطارق أحمد القائم بعمل مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.

اقرأ المزيد:

مظاهرات اليوم لدعم فلسطين في بني سويف.. «بالروح بالدم نفديك يا أقصى»

المئات يشاركون في مظاهرات اليوم لدعم فلسطين بالقليوبية.. «إحنا معاكم بالقضية»

الآلاف يشاركون في مظاهرات اليوم لدعم فلسطين بسوهاج.. بالروح والدم نفديك يا أقصى

آلاف يشاركون في مظاهرات اليوم لدعم فلسطين المنيا وتأييد موقف الرئيس السيسي

جمعة التفويض.. مظاهرات حاشدة بالمحافظات دعما لفلسطين ورفضا لتهجير سكان غزة

الآلاف يشاركون في مظاهرات اليوم لدعم فلسطين بالدقهلية.. لا لتهجير أهل غزة
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.