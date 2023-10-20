مسيرة لطلاب وأساتذة «آداب عين شمس» لدعم القضية الفلسطينية

توجّهت مسيرة من أعضاء هيئة تدريس جامعة عين شمس، والهيئة المعاونة والطلاب والموظفين والعمال؛ للمشاركة في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني التي توجهت من مسجد آل رشدان بمدينة نصر مشيا على الأقدام حتى المنصة أمام النصب التذكارى بطريق النصر، ونظمت الوقفة أسرة من أجل مصر بجامعة عين شمس بالتعاون مع الاتحادات الطلاببة واتحاد طلاب الكلية.

نظمت الوقفة تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبقيادة الدكتورة حنان كامل متولي عميدة الكلية، وبرفقتها الوكلاء الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ورائد أسرة من أجل مصر المركزية بالجامعة، وعبد المنعم زكي رائد الأسرة بالكلية، والدكتورة سمية صبري رئيسة قسم اللغة الإنجليزية، وسها السبع مديرة إدارة رعاية الشباب.

ونسق الوقفة الدكتور ممدوح عبد العليم مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم الطلاب للأنشطة الطلابية، والدكتور حاتم ربيع وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث، رائد أسرة طلاب من أجل مصر، وطارق أحمد القائم بعمل مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.