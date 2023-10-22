قطع المياه بقرية «بني عمار» في سوهاج لمدة 3 ساعات غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، قطع المياه عن قرية بني عمار بمركز طهطا بسوهاج غدًا الاثنين في تمام الساعة العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا من نفس اليوم ولمدة 3 ساعات.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن قطع المياه يأتي بسبب أعمال الصيانة بمحطة مياه بني عمار الارتوازية.

خط ساخن بمياه سوهاج لتلقي الشكاوى

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول، على الرقم 01207125125 من خلال خدمة واتساب، أو تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشـركة الإلكتروني www.scww.com.eg.

تجهيز سيارات مياه فترة قطع المياه

وتم تجهيز سيارات مياه نقية مجانًا، لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة انقطاع الميا.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات، توفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.