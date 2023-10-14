تجديد شهادة الأيزو لـ6 معامل مياه شرب وصرف صحي في سوهاج

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب بمياه سوهاج عن تجديد شهادة الأيزو 17025 لـ 6 معامل مياه شرب وصرف صحي، تشمل معمل مياه «نيدة ومعمل مياه المراغة ومعمل مياه المنشأة ومعمل مياه البلينا ومعمل مياه سوهاج ومعمل صرف صحي سوهاج».

إجراءات الحصول على الشهادة

وأوضح رئيس مياه سوهاج أن الحصول على تلك الشهاده يتطلب مجموعة الإجراءات التى تستهدف تحقيق التطور المستمر وتحقيق معايير الجودة ومراجعة طرق التحاليل القياسية ورفع الكفاءة الفنية والإدارية للمعامل المستهدفة، وأن الشركة تحرص على مواكبة التطورات الحديثة في مجال جودة مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتوفير كوب مياه نظيف والتخلص الأمن من مياه الصرف الصحي.

خطة مياه سوهاج للحصول على الشهادة

وأشار الدكتور منصور صابر على رئيس قطاع المعامل والجودة، إلى أن الشركة تسعى لحصول معامل مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة الأيزوا، في إطار تحسين جودة المياه ودقة نتائج التحاليل وأن هناك خطة لحصول المعمل المركزي لمياه الشرب، ومعامل مياه الشرب بجرجا وطما وشطورة وطهطا وجهينة والمعمل المركزي للصرف الصحي ومعمل صرف صحي جرجا على تلك الشهادة خلال الفترة المقبلة.