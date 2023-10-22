رئيس «مياه سوهاج» يتفقد مشروع صرف صحي المعالجة الثلاثية في الكولا بأخميم

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أعمال خط السيب النهائي لتصريف المياه المعالجة ثلاثياً بالكولا بطول 8850 مترا طوليا، حتى مصرف أخميم القبلي، كما تم تفقد محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بالكولا بمركز أخميم التي تبلغ طاقتها التصميمية 55 ألف متر مكعب لكل يوم، بالإضافة إلى تفقد موقع أعمال تنفيذ مخازن الشركة المركزية بقطاع وسط والجاري إنشائها لحفظ مهمات الشركة بمقر مجمع مجهز وفقا للطرق الحديقة لحماية تلك المهمات.

الانتهاء من الأعمال الجارية في موعدها

وشدد رئيس مياه سوهاج على ضرورة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها في التوقيتات المحددة.

وأوضح المهندس أبو ضيف محمد أحمد جبر، مستشار الشركة لشئون المشروعات، أنه تم تفقد مشروع صرف صحي الكولا الذي من المقرر الانتهاء منه ديسمبر 2023، حيث تم الانتهاء من 90% من محطة الرفع و95% من خط الطرد وشبكة الانحدار.

تفقد مزرعة صرف صحي الكولا

كما تم تفقد مزرعة صرف صحي الكولا التي تم تأجيرها بنظام حق الانتفاع لأحد المستثمرين، وذلك للتأكد من الالتزام بالضوابط الخاصة بتأجير الغابات الشجرية والتي تتمثل في الالتزام بالزراعات التي تروى بمياه الصرف الصحي وتصريف جميع كميات المياه الناتجة من محطات معالجة الصرف الصحي والالتزام بعدم استخدام الأرض لأي غرض آخر دون المتفق عليه.