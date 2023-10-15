رئيس «مياه سوهاج» يتفقد عدة محطات لمتابعة انتظام العمل

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، في جولة بعد منتصف الليل، محطة مياه معالجة الحديد والمنجنيز بالمدمر ومحطة مياه العتامنة بمركز طما ومحطة مياه المراغة جهينة المرشحة السطحية بمركز المراغة، للتأكد من انتظام التشغيل ومطابقة المياه المنتجة للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب وتشغيل المحطات 24 ساعة، وتطبيق جميع أنواع الصيانات والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والالتزام بإصلاح جميع الأعطال لضمان تحقيق رضا العاملين.

ورافق رئيس مياه سوهاج، خلال تلك الجولة، المهندس محمود أبو الوفا رئيس منطقة مياه الشرب لقطاع شمال، والمهندس بهاء محمد عمران رئيس منطقة الصرف الصحي لقطاع شمال.

عودة المياه لمحطات طما

وشهدت محطات مياه طما انقطاع دام لـ4 ساعات لصيانة المحطة وتطهير المروقات والخزانات، ثم عادت للعمل وفق طاقتها الطبيعية عقب الصيانة.