أحمد العوضي يشارك المتطوعين بالهلال الأحمر تجهيز المساعدات لفلسطين

حرص الفنان أحمد العوضي، على المشاركة مع فريق المتطوعين بالهلال الأحمر المصري لتجهيز المساعدات الطبية والغذائية لأهالي فلسطين، وذلك بعد سقوط عدد كبير من الشهداء نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر لقطاع غزة.

أحمد العوضي يشارك بالهلال الأحمر

ونشر أحمد العوضي، فيديو وهو داخل الهلال الأحمر، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق: «كلنا مع غزة فيديو لكل إخواتي الجدعان».

أحمد العوضي يعزي الفلسطينيين

وكان الفنان أحمد العوضي، وجه التعازي والدعم للإخوة في غزة وفلسطين، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي.

وقال العوضي: «إننا معهم بقلوبنا، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني لقمع وظلم كبير، ولا بد أن يكون دورنا كمجتمع وفنانين ومشاهير وناس مؤثرة وحتى الرجل البسيط في الشارع إيصال صوتنا للعالم برفض كل وسائل القمع والظلم لأهل فلسطين».