جامعة أسيوط تعلن تفاصيل مسابقة الأبحاث المنشورة دوليا للعلوم الإنسانية

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن استراتيجية البحث العلمي في الجامعة، تستهدف تشجيع الباحثين على النشر الدولي، وتعتمد على البحث العلمي التطبيقي الذي يسهم في خدمة المجتمع، ويعمل بالتوازي مع الخطط والمشروعات القومية، ومواجهة أي تحديات، أو عوائق تواجه تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

مسابقة الأبحاث الدولية

أعلن رئيس جامعة أسيوط تفاصيل مسابقة «الأبحاث المنشورة دوليا للعلوم الإنسانية، والاجتماعية، والفنون»، التي ينظمها مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي، لكليات: التربية، والتربية النوعية، والتربية الرياضية، والآداب، والخدمة الاجتماعية، والتجارة، والحقوق، والفنون الجميلة، والتربية للطفولة المبكرة.

تشجيع الباحثين

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن المسابقة؛ تهدف إلى تشجيع الباحثين على نشر أبحاثهم، وأوراقهم العلمية دولياً؛ بما يسهم في تطوير، ودعم منظومة البحث العلمي، و النشر الدولي، وتحسين التصنيف الدولي للجامعة، والارتقاء بمكانتها، وموقعها بين الجامعات العالمية، لافتًا إلى دعم الجامعة للبحوث العلمية التي تتوافق مع خطط الدولة؛ لتحقيق التنمية المستدامة.

مواعيد التقديم

وتابع رئيس الجامعة، أنه يستمر تقديم الأبحاث؛ حتى موعد أقصاه 27/10/2023، وسيجري الإعلان عن الأبحاث الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، في اليوم العلمي الثالث لمكتب التصنيف الأكاديمي الدولي، والمقرر عقده بالجامعة في يوم 8/11/2023، مضيفاً أن المركز الأول الفائز في المسابقة؛ سيحصل على جائزة مالية قيمتها 5 آلاف جنيه، والمركز الثاني 3 آلاف جنيه، والمركز الثالث ألفا جنيه.

وجدير بالذكر، أن شروط التقدم للمسابقة في الآتي:

أن يكون البحث منشوراً في مجلة دولية عربية، أو أجنبية مفهرسة، أو معتمدة، ضمن قواعد بنك المعرفة المصري، وأن يقدم المتقدم خطاب قبول النشر للبحث، وأن تكون المجلة المنشور فيها البحث ذات معامل تأثير، وأن يكون البحث منشوراً خلال الخمس سنوات السابقة؛ من 2018 حتى الآن، وأن يكون البحث بينيا (تخصصات- أقسام- كليات) ؛ إن وجد، ومنشوراً إلكترونياً؛ مسجلاً عليه اسم جامعة أسيوط.