إعلام جنوب أسيوط يواصل فعاليات حملة «صوتك مستقبلك..انزل وشارك»

نظم مركز إعلام جنوب أسيوط التابع لقطاع الإعلام الداخلي لقاء بعنوان «المواطنة والمشاركة السياسية والممارسة الانتخابية»، وذلك بقاعة كنيسة ماريو حنا المعمدان بأولاد إلياس، برعاية القس داود مقار وحضور رئيس الوحدة المحلية، ونخبة من القيادات التنفيذية والطبيعية ورجال الدين الإسلامي، بحسب مروة سيد سلام، مدير المركز.

نشر الوعي والمشاركة السياسية

وأشارت مدير المركز، إلى دور مراكز إعلام قطاع الإعلام الداخلي في نشر الوعي وتعزيز المشاركة السياسية والشعبية الواعية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وذلك من خلال التواصل المباشر بكافة فئات وشرائح المجتمع، مؤكدة أن الحملة الإعلامية لا تستهدف توجيه المواطنين حيال أحد المرشحين على وجه الخصوص، ولكن الهدف الرئيس منها هو تعزيز مبدأ المشاركة وإشراك المواطنين في صنع القرار ورسم خريطة مستقبل البلاد.

أهمية المشاركة السياسية

وأوضحت مدير المركز، بأنه قد حاضر في اللقاء كل من دكتور أحمد همام أستاذ العلوم السياسية وعضو مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية جامعة أسيوط، والذي أكد على أهمية المشاركة الشعبية في الانتخابية الرئاسية المزمع إجراؤها في شهر ديسمبر المقبل.

كما أوضح بعض المفاهيم كالمواطنة وما تستوجبه من واجبات وحقوق، كما تناول خطورة وأهمية منصب رئيس الجمهورية، وأهم الأسس التي لابد من مراعاتها لدى الناخب في اختيار المرشح.

وشهد اللقاء تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، واختتم بسماع أسئلة واستفسارات الحضور والرد عليها.