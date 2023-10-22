لليوم الرابع.. استمرار حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي في جامعة أسيوط

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بأعمال حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، التي ينظمها قطاع شؤون خدمة البيئة وتنمية المجتمع في الجامعة.

وأكد رئيس جامعة أسيوط، اهتمام القيادة السياسية بإطلاق مبادرات رئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، وتزامناً مع المبادرة العالمية «أكتوبر الوردي»، موضحاً أن الجامعة تسخر إمكاناتها لخدمة المجتمع لدعم الجهود التنموية ومساندة الدولة المصرية؛ لتوفير الخدمة الصحية لكافة منتسبيها، وتوعية العاملين وتحفيزهم لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة؛ للاطمئنان على حالاتهم الصحية.

متابعة أعمال الحملة

وقام الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمتابعة أعمال الحملة، والذي أقيمت فعالياتها بمقر كلية طب الأسنان، صباح اليوم الأحد، مشيرا إلى الإقبال الكثيف للكشف والاطمئنان على الحالة الصحية.

وذكر، أن القافلة استهلت فعالياتها في كلية الطب واستهدفت كلية الطب والصيدلة والطب البيطري، وجاء اليوم الثاني بمقر كلية التربية الرياضية ، واستهدفت كليات الزراعة والعلوم والتربية الرياضية، أما اليوم الثالث جاءت فعاليات القافلة بمقر كلية التربية واستهدفت كليات الفنون الجميلة والتربية والتربية للطفولة المبكرة ، ويتم اليوم استكمال الفعاليات وهو اليوم الرابع علي التوالي واستهدف كليات الحاسبات والمعلومات وكلية طب الأسنان، ومعهد تطوير الدواء، ومعهد النانو تكنولوجي، ومعهد البيولوجيا الجزيئية، وذلك بمقر كلية طب الأسنان.

تحويل 8 حالات للمستشفى

ومن جانبها، أشادت الدكتورة صفاء التهامي، بدور الجامعة وجهودها لرفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ووسائل الوقاية من هذا المرض ومعالجته.

وأشارت الدكتورة هبة البكري إلى أن القافلة استقبلت منذ الصباح 25 حالة، وتم تحويل 8 حالات مشتبه في إصابتها بالمرض؛ لإجراء فحص دقيق بأشعة الماموجرام بالمستشفى.