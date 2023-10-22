محامو كفر الشيخ ينظمون وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

نظمت نقابة المحامين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، وقفة أمام مجمع المحاكم للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك تعبيرًا عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، ورفض تهجير الشعب الفلسطيني، وذلك التزامًا بقرار الاتحاد العام للمحاميين، بتنظيم وقفة تضامنية بكل النقابات بجمهورية مصر العربية.

المحامين يرفعون الأعلام المصرية والأعلام الفلسطينية

ورفع المشاركون الأعلام المصرية، والأعلام الفلسطينية، كما حملوا أيضًا لافتات «لا للتهجير»، و«فلسطين عربية»، «وكلنا وطن واحد»، مطالبين المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لوقف ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وندد محامو كفر الشيخ، بالعدوان الغاشم علي الشعب الفلسطيني الباسل، وردد المشاركون في الوقفة التضامنية العديد من الهتافات المناهضة للاحتلال الإسرائيلي، ودعمًا لصمود الشعب الفلسطيني، وتأييدًا للموقف الوطني المصري.

محامو كفر الشيخ: حدود مصر خط أحمر

وأكد المحامون المشاركون في الوقفة التضامنية، أنّ حدود مصر خط أحمر، موضحين أن محامين نقابة كفر الشيخ جميعًا على قلب رجل واحد، خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجهوده الرامية لحماية الأمن القومي المصري.

وشهدت محافظة كفر الشيخ، يوم الجمعة الماضية، احتشاد آلاف المواطنين بميدان النصر وسط المحافظة، قادمين من مختلف المراكز والمدن والقرى، وممثلين لكل فئات المجتمع من عمال وفلاحين وأعضاء النقابات المختلفة، وأحزاب وطلاب مدارس وطلاب الكليات وموظفين وسيدات وشيوخ، تضامنًا مع غزة ولمساندة الدولة المصرية.