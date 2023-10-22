طلاب جامعة بورسعيد يتبرعون بالدم لصالح أهالي غزة

نظم طلاب جامعة بورسعيد اليوم، حملة التبرع بالدم لصالح أهالي غزة أبناء فلسطين المحتلة، وشهدت الحملة توافد أعداد كبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد.

توافد الطلاب على التبرع بالدم

وشهد الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد حملة التبرع بالدم لطلاب جامعة بورسعيد.

وقال رئيس جامعة بورسعيد، إن مشهد توافد الطلاب للتبرع بدمائهم، يثبت تجديد التزامنا تجاه الأشقاء الفلسطينيين في سعيهم للحصول على حقوقهم، موضحا أن دور الجامعة وواجبها المجتمعي كمؤسسة علمية وثقافية، تدعو إلى الاستقرار والسلام، ولا يمكن أن تغفل القضية الفلسطينية.

وأشاد بموقف مصر والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المساند لأهالي فلسطين والقضية الفلسطينية، وما استطاعت مصر أن تجمعه من مساعدات لأهالي غزة، بالإضافة إلى نجاح قمة السلام التي عقدت بالقاهرة، وحضرها 31 دولة و3 منظمات دولية، استطاعت فيها مصر حشد وتوحيد المطالب بدعم القضية الفلسطينية.

دعم القضية الفلسطينية

من جانب آخر حرص عدد كبير من طلاب جامعة بورسعيد، على المشاركة في حملة التبرع بالدم لصالح أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، تعبيرًا منهم عن مدى دعمهم للقضية الفلسطينية، ورفضهم التام للأحداث العنيفة التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة.

وأكد الطلاب أن حملة التبرع بالدم داخل جامعة بورسعيد هي من شعورهم بواجبهم الإنساني تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، ورغبتهم في مد يد العون لهم، ومساندتهم في المحنة التي يمرون بها.