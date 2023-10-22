عالم أزهري: يجب المحافظة على أماكن العلم لأن لها قدسية المساجد

أوضح الدكتور يسري جبر، العالم الأزهري، تفسيرًا للحديث الشريف الذي يقول، وَعَنْ أَبي الدَّرْداءِ، قَال: سمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ، يقولُ: منْ سَلَكَ طَريقًا يَبْتَغِي فِيهِ علْمًا سهَّل اللَّه لَه طَريقًا إِلَى الجنةِ، وَإنَّ الملائِكَةَ لَتَضَعُ أجْنِحَتَهَا لِطالب الْعِلْمِ رِضًا بِما يَصْنَعُ، وَإنَّ الْعالِم لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ منْ في السَّمَواتِ ومنْ فِي الأرْضِ حتَّى الحِيتانُ في الماءِ، وفَضْلُ الْعَالِم عَلَى الْعابِدِ كَفَضْلِ الْقَمر عَلى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وإنَّ الْعُلَماءَ وَرَثَةُ الأنْبِياءِ وإنَّ الأنْبِياءَ لَمْ يُورِّثُوا دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا وإنَّما ورَّثُوا الْعِلْمَ، فَمنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحظٍّ وَافِرٍ، رواهُ أَبُو داود والترمذيُّ.

أماكن العلم لها قدسية المسجد

أكد «جبر» على قناة الناس، أنه لا بد من الدخول لطلب العلم، بني وتواضع ومصحوبًا بالأدب، وطعامه في سلوكه حلال، وطريقته في طلب العلم، بها نوع من الحرص والأدب، والمحافظة على مكان علمه، وبالتالي يجب أن يتعلم الأبناء المحافظة على أماكن العلم، لأن لها قدسية المساجد، وهي عبادة كبيرة.