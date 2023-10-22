الاستفزازات مستمرة.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

واصل المستوطنون الإسرائيليون استفزازاتهم بحق المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وسط ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية المحتلة برصاص جنود الاحتلال إلى 90 شهيدا منذ 7 أكتوبر الجاري، على خلفية عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة ردا على «طوفان الأقصى».

واقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في الباحات وأدوا طقوسا تلمودية.

شرطة الاحتلال تمنع طلبة مدارس «رياض الأقصى» من الوصول إليه

من جانبها، منعت شرطة الاحتلال، الطلبة الدارسين داخل مدارس «رياض الأقصى» الموجودة داخل باحات المسجد من الوصول إليها، كما منع جنود الاحتلال المصلين من الدخول والسماح فقط لكبار السن بذلك.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة الرام شمال القدس المحتلة، واعتقلت عددا من عمال قطاع غزة، كما اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين، وحاصرت منزل الأسير المحرر يوسف زياد نزال، وسط اندلاع مواجهات.

اعتقال رئيس بلدية البيرة إسلام الطويل

كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سياسة الاعتقالات بحق الفلسطينيين، طالت 42 فلسطينيا على الأقل، بينهم عمال من غزة في محافظات الضفة الغربية المحتلة.

ومن بين المعتقلين رئيس بلدية البيرة إسلام الطويل في مدينة البيرة، والأسير المحرر صالح جميل نوفل «45 عاما»، والأسير المحرر يوسف زياد نزال.

وفي سياق متصل، قال منتصر سمور مدير نادي الأسير الفلسطيني في جنين، إنّ المعتقل سامي سليمان إبراهيم جرادات من بلدة السيلة الحارثية غرب المدينة، دخل اليوم عامه الـ21 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وارتفع عدد شهداء الضفة الغربية المحتلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الجاري إلى 90 شهيدا، بإعلان وزارة الصحة استشهاد الشاب عبيدة خالد ناصر كميل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، استشهد 5 فلسطينيين في جنين وطمون ونابلس، 3 منهم برصاص الاحتلال، وآخران جراء قصف استهدف مسجدا.