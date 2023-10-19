«مفاجأة» هذا المسجد ليس الأقصى.. السر وراء استخدام صور قبة الصخرة

أولى القبلتين وثالث الحرمين، إليه أسري بالرسول الكريم محمد صلى عليه الصلاة والسلام.. «المسجد الأقصى» بالقدس تلك البقعة الطاهرة بأرض فلسطين المحتلة، هو ثاني مسجد بُني في الإسلام بعد المسجد الحرام، ربما لم يحدد المؤرخين من وضع اللبنة الأولى له، إذ تم بناءه بالطوب اللبن في بادئ الأمر، قبل أن يُعاد تخطيطه أكثر من مرة على مر العصور.

حكاية الـ مسجد الأقصى قد يعرفها الملايين، إلا أن الكثير لا يعرفون صورته الحقيقية، فهل هو المسجد صاحب القبة الذهبية اللامعة؟ تلك الصورة التي تتداول في كل مرة يبحث فيها البعض عن المسجد الأقصى، خاصة بكل الأخبار المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي؟.

وعلى الرغم من تصدر هذه الصورة الشهيرة إلا إنها لا تعود للمسجد الأقصى، بينما «الأقصى» له ملامح وتصميم مختلف تمامًا عن الصورة الشهيرة التي تعود لقبة الصخرة

الصورة الحقيقية لمسجد الأقصى

يقع المسجد الأقصى، داخل البلدة القديمة بالقدس الشريف بدولة فلسطين المحتلة، وهو على مساحة شاسعة، إذ يتواجد بكامل المنطقة المحاطة بالسور، لا يعرف بشكل دقيق متى بٌنى ولكن ورد في أحاديث النبي، بأن بناءه كان بعد بناء الكعبة بأربعين عامًا، فعن أبي ذر أنه قال: «قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام، قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى، قلت: كم بينهما ؟ قال: أربعون سنة».

ما تاريخ مسجد قبة الصخرة؟

يعد مصلى قبة الصخرة أحد أجزاء المسجد الأقصى، إذ يعد من أجمل الأبنية، وقبّته من أهم وأبرز المعالم المعمارية الإسلامية، وقد بناه الخليفة عبد الملك بن مروان، عام 66 هجريا، وانتهى منها عام 72 هجريا.

والصخرة المشرفة التى عرج منها النبى محمد إلى السماء فى رحلة الإسراء والمعراج، وترتفع نحو 1.5 متراً عن أرضية البناء، ويعلوها هلال بارتفاع 5 أمتار.

لماذا تتصدر هذه الصورة دائمًا؟

من جانبها قالت شروق أسعد عضوة الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن المسجد الأقصى لم يتداول له صور كثيرة مثل قبة الصخرة المتواجد أيضًا في ساحة الأقصى، لذا قد يعتقد البعض أن هذا هو ذاك: «مسجد الصخرة له قبة ذهبية يمكن مشاهدتها بسهولة وعلى بعد 30 خطوة من الأقصى».

متابعة: «المسجد الأقصى هو اللي تحت وبيصلي فيه الرجال، وفي مسجد آخر مغلق بنفس الساحة».