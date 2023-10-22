«أطباء بلا حدود»: مستشفيات غزة تحولت إلى مأوى لآلاف النازحين

قالت الدكتورة جيهان بسيسو، المدير التنفيذي لمنظمة أطباء بلا حدود، إن المستشفيات في قطاع غزة تحولت إلى مأوى يضم آلاف النازحين من أبناء القطاع، الذين لجأوا إليها لحمايتهم من القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ16 على التوالي، وشددت على أن هناك حاجة ماسة لزيادة شاحنات المساعدات حتى تتناسب مع الاحتياجات الكبيرة للسكان، الذين يعيشون تحت حصار كامل وحرب مستمرة لأكثر من أسبوعين.

قطاع غزة يعتمد على المساعدات الخارجية

وأضافت المدير التنفيذي لمنظمة أطباء بلا حدود، خلال مداخلة مع الإعلامية همام مجاهد عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أن القطاع يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية، ومازال هناك حاجة كبيرة إلى ماء وطعام وغذاء ووقود، فضلاً عن الأدوات الطبية والأدوية وأكياس الدم، مشيرةً إلى أن من الصعب تحديد أولويات الاحتياجات الآن، بسبب نقص كل المواد الأساسية.

المستشفيات تعمل تحت ضغط كبير في غزة

وأكدت «بسيسو» دعم منظمة أطباء بلا حدود للعديد من المستشفيات، منها «العودة والشفاء والقدس»، وهناك طواقم طبية بتلك المستشفيات، موضحة أن المستشفيات في غزة تعمل تحت ضغط كبير للغاية، والطواقم الطبية تعمل على مدار الساعة في ظروف كارثية، مطالبة بوجود ممرات آمنة للسماح للعاملين في المجال الطبي أداء وظائفهم بشكل أمن.