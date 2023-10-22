وقفة تضامنية لمحامي سوهاج دعما للقضية الفلسطينية.. حرقوا علم الاحتلال

نظمت نقابة المحامين بمحافظة سوهاج اليوم، وقفة تضامنية مع القضية الفلسطينية، مرددين شعارات الدعم لفلسطين، والتنديد بالاحتلال الصهيوني مرتدين الكوفية الفلسطينية.

وقال عادل أبو الشباب نقيب المحامين بمحافظة سوهاج في تصريحات لـ «الوطن»، إن وقفة اليوم أمام مجمع محاكم سوهاج ضمت مالا يقل عن 500 محام يحملون أعلام فلسطين ومصر والكوفية الفلسطينية، وندد المشاركين بما فعله العدو الصهيوني داخل غزة، وهتفوا بسقوط إسرائيل ومن خلفها، وأعلنوا تأييدهم لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

نقيب محامين سوهاج يحرق علم إسرائيل

وأضاف أبو الشباب، أن الوقفة التضامنية مع فلسطين عبرت عن نبض الشارع السوهاجي، باعتبار أن نقابة المحامين الشريان الوطني للمجتمع، وقام نقيب المحامين بحرق العلم الإسرائيلي وسط هتافات وتأييد جموع المحامين المنددين بقتل الأطفال والمذابح التي تجرى بغزة.

وطالب نقيب المحامين بإحالة رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع للمحاكمة الجنائية الدولية، باعتبارهما مجرمي حرب لارتكابهما جرائم قتل المدنيين والإبادة البشرية، كما طالب بزيادة المساعدات لأهلنا بفلسطين من كل الدول العربية، وطرد السفراء الصهاينة من العواصم العربية، وحث بلدان العالم بالاحتجاج على ما يجري بغزة، وكذلك إظهار مايجري بغزة أمام جميع وسائل الإعلام الغربي والعربي، وعرض ذلك على كل منظمات حقوق الإنسان.

صلاة الغائب على شهداء فلسطين

وشارك في الوقفة ممثلين عن جميع محاكم سوهاج من مختلف الأعمار، حيث تم الدعوة للوقفة عقب تصاعد أحداث قطاع غزة وقصف مستشفى المعمداني.