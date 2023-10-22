الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا تنظم فعاليات نقل الخبرة وصقل المهارات

نظمت الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، زيارة لعدد من دارسي دورة الدفاع الوطني إلى قيادة القوات البحرية، تضمنت عرض تقديمي لنشأة وتطور القوات البحرية ودورها في حماية المياه الإقليمية والاقتصادية للدولة المصرية، وكذلك تفقد عدد من الوحدات البحرية المنضمة حديثاً، التي تمثل إضافة قوية للإمكانات المتطورة التي شهدتها القوات البحرية خلال الفترة الماضية.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على بناء وتطوير الشخصية العسكرية وصقل المهارات والخبرات العلمية للدارسين من العسكريين والمدنيين تجاه مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة بالأمن القومي المصري.

وفي السياق ذاته، نظمت كلية القادة والأركان محاضرة لدارسي الدورات العامة والتخصصية، قدم خلالها المدير العام لمركز تجمع دول الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، محاضرة تناولت آليات مكافحة الإرهاب وعمليات حفظ السلام في القارة الأفريقية.

يأتي ذلك في إطار خطة الأنشطة العلمية والثقافية والزيارات الميدانية للدارسين وتنمية قدرتهم على الفهم والتحليل وفقاً لمعطيات العصر الحديث، بما يسهم في تأهيلهم للوظائف القيادية بمستوياتها المختلفة سواء داخل القوات المسلحة أو باقي أجهزة الدولة ومؤسساتها الوطنية.