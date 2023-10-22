انطلاق ندوة «مصر وتحديات العبور إلى المستقبل» في أسيوط بحضور 400 إمام

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ندوة «مصر وتحديات العبور إلى المستقبل» ضمن البرنامج الثقافي للأئمة والواعظات والذي تنظمه مديرية أوقاف أسيوط، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ويتضمن البرنامج عددا من الندوات التدريبية التثقيفية للأئمة من أجل تنمية مهاراتهم ومعارفهم الثقافية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والدكتور ناصر عثمان عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة أسيوط، والشيخ سيد عبدالعزيز أمين ببيت العائلة المصرية، ومدير عام الدعوة بمنطقة الوعظ والإعلام الديني، والقس عاموس بسطا سكرتير الأنبا يؤانس مطران أسيوط للأقباط الأرثوذكس بأسيوط، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية وسط حضور أكثر من 400 إمام من الأوقاف والواعظين والواعظات بالمحافظة ورجال الصحافة والإعلام.

شهداء فلسطين

بدأ اللقاء بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء بفلسطين تلاها كلمات الحضور لوكيل وزارة الأوقاف والمحافظ ثم الندوة الرئيسية «مصر وتحديات العبور إلى المستقبل» التي استعرض خلالها الدكتور ناصر عثمان عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة أسيوط ـ التحديات التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة وكيفية العبور منها إلى مستقبل أفضل وحياة كريمة للمواطنين.

حماية أمن مصر القومي

وأعلن وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ـ خلال كلمته عن التأييد المطلق من كافة العاملين بمديرية الأوقاف والأئمة والواعظين والواعظات للرئيس السيسي، وكافة قرارته للحفاظ على أمن مصر القومي، مشيدًا بموقفه الشجاع بشأن القضية الفلسطينية، ووقوفه بجانب حقوق الشعب الفلسطييني في الحفاظ على أرضه وعرضه.

القضايا المجتمعية

ووجه محافظ أسيوط الشكر لمديرية الأوقاف وكافة القيادات والمشاركين في الندوة مطالبهم بمزيد من الجهد والوقوف بجانب مؤسسات الدولة في القضايا المجتمعية المختلفة،مشيرًا إلى أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، ستواجه كافة التحديات بتضافر جهود رئيسها وشعبها ضد قوى الشر.

وشهد اللقاء مقرأة للقرآن الكريم، وحرص المشاركين على التقاط الصور التذكارية والجماعية حاملين أعلام مصر وفلسطين، للتأكيد على دعمهم للقضية الفلسطينية.