عضو التنسيقية: قمة القاهرة للسلام بعثت رسائل قوية للغرب برفض تصفية القضية الفلسطينية

قال حسام حفني، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، مساعد رئيس حزب الريادة، إن قمة القاهرة للسلام، وحرص القادة والزعماء الدوليين على المشاركة بها، يشير إلى الدور المحوري الذي تلعبه مصر لوقف الصراع والحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، دون العبء بأي قوانين دولية أو إنسانية، لافتًا إلى أن مصر وضعت العالم أمام مسؤولياته، وشددت على لسان قائدها، على ضرورة التحلي بالمسؤولية للحيلولة دون توسع نطاق الحرب الدائر الآن، الذي ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة بأثرها.

نرفض مخطط تهجير الفلسطنيين

وأضاف «حفني» في تصريحات بيان، أن القمة كانت فرصة لتضع مصر «خارطة سلام» تعم المنطقة، من خلال الالتزام بالقوانين ومقررات الشرعية الدولتين، والتأكيد على الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية بإقامة دولة مستقلة للشعب الفلسطيني على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التشديد على رفض مخطط التهجير، كان من أهم الرسائل التي وجهتها مصر للدول الغربية، حيث أكد الرئيس السيسي موقف مصر الحاسم الرافض لمخطط الاحتلال الإسرائيلي المدعوم من الغرب، كما أكد زعماء الدول العربية كذلك على الموقف نفسه، مشيرًا إلى أنه لا تفريط في مكتسبات الشعب المصري، ولا تصفية لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وذكر حسام حفني، أن هذا الموقف الرسمي محظى بدعم شعبي مطلق، وقد عبر ملايين المصريين، الجمعة الماضية، عن دعم قرارات القيادة السياسية، لاتخاذ ما تراه من اجراءات تتعلق بحماية الأمن القومي المصري، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني والوقوف أمام مخطط التهجير والتصفية.