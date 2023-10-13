الاحتلال يستهدف الفلسطنيين بالضفة الغربية.. سقوط شهيد جديد غرب رام الله

استمرت انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة، باستهداف الفلسطينيين بالرصاص الحي، والغارات الجوية التي تتواصل على القطاع، منذ يوم السبت الماضي.

واستشهد شاب فلسطيني، يدعى سليمان فريد ملصة، البالغ من العمر «24 عاما» متأثرًا بإصابته الحرجة بالرصاص الحي، أطلقه جنود الاحتلال الإسرئيلي، في الرأس في قرية دير ابزيع، غرب رام الل بالضفة الغربية المحتلة ، ليرتفع حصيلة الشهداء إلى 36 شهيدا وأكثر من 650 مصابا.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أغلقت الطريق الواصل بين قريتي دير ابزيع وكفر نعمة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي غزة، استشهد 22 فلسطينيا، وأصيب العشرات، في وقت سابق، جراء سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منازل بمناطق متفرقة من القطاع بينها شرق رفح، وحي الصفطاوي بمدينة غزة وحي تل الهوى جنوب غرب غزة، وفي دير البلح وسط القطاع، وحي الزيتون شرق غزة.