وزير التموين يطلق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر غدا

يطلق الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح غدا الاثنين، مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر.

ويعقد وزير التموين المؤتمر الصحفي لاطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر، في أحد فنادق القاهرة، ويحضره الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وقالت وزارة التموين، إن مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر يأتي بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية AFD ، الذي سيتضمن أسواق جملة كبيرة من الجيل الثالث، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن زيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتساهم فى توفير السلع الغذائية.

وتخطط وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمضاعفة المخزون الاستراتيجي من السلع وزيادة سلاسل الامداد من خلال المناطق اللوجيستية والمستودعات الاستراتيجية التي ينفذها جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع الوزارة.