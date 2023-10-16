تحرير 17 محضرا لمحال بيع السجائر وبدالي التموين المخالفين في بني سويف

أعلن المحاسب وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين بمحافظة بني سويف، تحرير 17 محضرا تموينيا متنوعا ضد مسؤولي وأصحاب محلات بيع السجائر وبدالي التموين، لعدم التزامها بتعليمات التشغيل اللازمة، خلال عدة حملات شنتها المديرية على مدار الأسبوع المنقضي.

محاضر تموينية ضد بدالي التموين في بني سويف

وقال «عبد الله»، في تصريحات اليوم الإثنين، إن المديرية شنت عدة حملات تموينية متنوعة، تمكنت من تحرير 10 محاضر ضد بدالي التموين تنوعت بين 4 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، محضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.

تحرير 7 محاضر تموينية ضد محلات السجائر في بني سويف

كما تمكنت الحملات اليومية التي تقوم بها مديرية تموين بني سويف وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية من تحرير 7 محاضر لمحلات بيع السجائر والدخان لحيازتهم وعرضهم للبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات، ولعدم توافر الفواتير الدالة على مصدرها، وتم التحفظ على المضبوطات.

كما كشف وكيل وزارة التموين في محافظة بني سويف عن تحرير 17 محضرًا لمسئولين عن محلات المواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية، و10 محاضر للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمةإجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.