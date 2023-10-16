«التموين»: مبادرة تخفيض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين

استعرض برنامج «السفيرة عزيزة» تقريرًا عن إعلان وزارة التموين، زيادة ضخ السلع بالمجمعات مع بدء تفعيل مبادرة خفض الأسعار، والتي تم التوافق عليها بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث سيتم إعفاء تلك السلع من أي جمارك أو رسوم لمدة 6 أشهر.

مبادرة تخفيض الأسعار هدفها تخفيف الأعباء عن المواطنين

وخلال التقرير، أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال لقائه ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر شاشة dmc، أن المبادرة بدأت من السبت الماضي، لتخفيف الأعباء عن المواطنين بنسبة تخفيضات من 15 إلى 20%، موضحَا ان المجموعة الأولى من السلع تشمل الزيت والسكر والأرز والفول والعدس، وكذلك اللحوم والدواجن وبيض المائدة والألبان والأجبان.

الموردين تعهدوا بتوريد كل هذه الأصناف والسلع

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الموردين تعهدوا بتوريد كل هذه الأصناف والسلع إلى السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، بتخفيضات تصل إلى 25 و 30%، وستبيع السلاسل التجارية المنتجات بدون أي هامش ربح.