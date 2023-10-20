«التموين»: أكبر عدد محطات وقود بالقاهرة موجودة في شرق مدينة نصر والمعادي

كشف تقرير لمديرية التموين في القاهرة أنّ محطات الوقود داخل أحياء العاصمة متوفرة لخدمة المواطنين، وهي توفر البترول والغاز معًا، وهي موزّعة بالأحياء كالتالي وفق تقرير محافظة القاهرة:

- مصر الجديدة 16 محطة.

- النزهة 19 محطة.

- شرق مدينة نصر 33 محطة.

- غرب مدينة نصر 4 محطة.

- المطرية 3 محطات.

- عين شمس 9 محطات.

- حي السلام 1 يشمل 9 محطات.

- حي السلام 2 يضم 4 محطات

- المرج 9 محطات.

- أحياء المنطقة الشرقية 106 محطات.

حي غرب القاهرة يتصدر المنطقة الغربية

- غرب القاهرة 8 محطات.

- عابدين 4 محطات.

- الأزبكية 5 محطات.

- وسط القاهرة محطتان

- باب الشعرية محطة.

- الوايلي 9 محطات.

- أحياء المنطقة الغربية 29 محطة.

- شبرا 3 محطات

- الساحل 10 محطات.

- روض الفرج 4 محطات.

- الشرابية محطة.

-الزيتون 10 محطات.

- حدائق القبة 7 محطات.

- أحياءالمنطقة الشمالية 35 محطة.

المعادي تتصدر المنطقة الجنوبية

- السيدة زينب 3 محطات.

- الخليفة محطتان.

- المقطم 14 محطة.

- مصر القديمة 9 محطات.

- البساتين 4 محطات.

- دار السلام محطة.

- المعادي 27 محطة.

- حلوان 18 محطة.

- 15 مايو 4 محطات.

- التبين محطتان.

- أحياء المنطقة الجنوبية 84 محطة.

- المدن الجديدة من الشروق والتجمع وبدر تشمل71 محطة.