عضو التحالف الوطني: نعكس إرادة الشعب المصري والقيادة السياسية في دعمنا لأهالي غزة

قال عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إنَّ التحالف في جهوده لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة يحاول أن يعكس إرادة الشعب المصري في دعم القطاع، وكذلك توجهات الدولة المصرية والقيادة السياسية بأهمية التحرك السريع لدعم القضية الفلسطينية.

عبدالرحمن: جهود مكثفة للتحالف لجمع التبرعات وتوصيل المساعدات لأهالي غزة

وأضاف «عبد الرحمن»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مع الإعلاميتين مها الصغير ومنى عبد الغني، والمُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّ جهود مكثفة من غرفة للتحالف بالقاهرة بذلت لجمع التبرعات وتوصيلها لمعبر رفح، موضحا: «نسعى إلى إيصال رسالة إلى الضمير العالمي أن هناك من يقف ويساند الأشقاء بفلسطين، وأثمرت جهودنا عن دخول بعض المساعدات لـ القطاع بـ20 شاحنة أمس السبت، ودخول 17 شاحنة اليوم، ونأمل في توالي دخول الشاحنات لتخفيف المعاناة عن أهل غزة».

مستشفيات غزة لا تزال بحاجة للإمدادات الطبية

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، أنَّ الكثير من الشحنات المحملة بالمساعدات لا تزال أمام المعبر تنتظر دورها في الدخول، ونعمل على إتاحة الفرصة للراغبين في التبرع والدعم بتواجدنا في كل محافظات مصر، قائلاً: «مؤسسات التحالف على أهبة الاستعداد لاستقبال التبرعات، ومستشفيات غزة لا تزال في حاجة لأدوية المضادات الحيوية والحروق ومستلزمات الكسور والجروح ومستلزمات غرف العمليات».