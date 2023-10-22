حصيلة 16 يوماً من العدوان الإسرائيلي: 4741 شهيداً و15898 مصاباً في غزة والضفة

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن ارتقاء عدد من الشهداء خلال الساعات القليلة الماضية، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ16 على التوالي، والاعتداءات المتواصلة في الضفة الغربية، لترتفع حصيلة الشهداء، منذ بدء عملية «طوفان الأقصى»، في السابع من أكتوبر الجاري، إلى 4741 شهيداً، إضافة إلى نحو 15898 مصاباً، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» قبل قليل.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى ارتقاء 4651 شهيدًا في قطاع غزة، ونحو 90 شهيدًا في الضفة الغربية، بينما بلغ عدد المصابين في قطاع غزة حوالي 14245 جريحاً، فضلاً عن ما يقرب من 1653 مصاباً في الضفة الغربية.

الأطفال والسيدات يمثلون 70% من الشهداء

وأوضخ البيان أن الأطفال والسيدات والمسنين وكبار السن، يمثلون نحو 70% من الشهداء، حيث أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية عن استشهاد 1903 أطفال، بالإضافة إلى 1024 سيدة، وبلغ عدد الشهداء من المسنين حوالي 187 شهيداً.

وذكرت الوزارة أنه تم مواراة جثامين 43 شهيداً، يوم أمس السبت، لم يتم التعرف على هوياتهم، قي مقبرة جماعية، بسبب نفاذ الأماكن في ثلاجات حفظ جثث الموتى، وعدم القدرة على الاحتفاظ بأجسادهم إلى حين التعرف عليهم.

المساعدات تشكل 4% من المعدل اليومي

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن المساعدات التي تم إدخالها عبر معبر رفح، أمس السبت، لأول مرة منذ بداية العدوان الإسرائيل، في السابع من أكتوبر، لا تشكل سوى 4% فقط من المعدل اليومي للاستيراد قبل القصف.

وقدرت وزارة الصحة عدد النازحين في قطاع غزة بنحو مليون و400 ألف مواطن، بواقع 685 ألف نزحوا لدى عائلات أخرى، و544 ألف نزحوا في 147 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا»، و101 ألف لجأوا إلى المساجد والكنائس والأماكن العامة، فضلاً عن 70 ألف آخرين يعيشون في 67 مدرسة حكومية.