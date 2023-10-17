يتطلع الكثيرون من ذوي الاعاقة إلى معرفة أماكن الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة في محافظة الدقهلية من أجل إجراء الكشف الطبي للحصول على الكارت.

أماكن الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

كشف الدكتور وائل عبد العزيز، لـ«الوطن»، عن أنه جرى تحديد عدة أماكن الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة في محافظة الدقهلية، ومنها:

- مستشفى المنصورة العسكري

- مستشفى الدولي بالمنصورة

- مستشفى العيون بجامعة المنصورة

- مستشفى الرمد بالمنصورة

وأشار إلى أنّه يمكن للمتقدم الذهاب إلى أماكن الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة في محافظة الدقهلية، ويجرى عمل الكشف لتظهر النتيجة في خلال شهر من الكشف الطبي ويحصل الشخص علي الكارت، والذي يقدم عدة خدمات ومميزات ومن ضمنها الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات، والجمع بين معاشين، والإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات، وتعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

إعفاء بعض الأشخاص من الكشف الطبي لكارت الخدمات

وأوضح عبد العزيز أنه يوجد عدة أشخاص يحصلون على إعفاء من الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة في محافظة الدقهلية، منها الإعاقة الظاهرة، والتي من ضمنها البتر أو الشلل النصفي أو الشلل الرباعي.