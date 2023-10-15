محافظة الدقهلية تنفذ نموذج محاكاة استعدادا للأزمات والكوارث

كشفت محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، عن تنفيذ نموذج محاكاة لمديريات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف، للوقوف على مدى جاهزيتهم لإيواء الأسر المتضررة في حالة حدوث أزمة أو كارثة، من داخل معسكر التوجيه للتربية والتعليم بمدينة جمصة، وتفقد اصطفاف المعدات الهندسية لمجلس مدينة جمصة في إطار الاستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث.

نموذج محاكاة استعدادا للأزمات في الدقهلية

وأشارت المحافظة إلى أن الاستعداد جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاستعداد الكامل للمحافظات كافة، لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية، من خلال مراجعة جاهزية كافة المعدات ومعسكرات الإيواء، والوقوف على مدى جاهزيتها للسيطرة على أي أزمة أو كارثة طبيعية، وربط مراكز الأزمات كافة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات.

وأكدت محافظة الدقهلية، أن الاستعراض جاء في إطار استعداد وجاهزية أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها، من خلال صيانة المعدات الهندسية كافة، والتأكد من مدى جاهزيتها، من خلال الاصطفاف للمعدات كافة بالوحدات المحلية، التي بلغت ما يقرب من 1000 معدة متنوعة.

المعسكرات تستوعب 65 ألف فرد

وأوضحت أن معسكرات الإيواء الثابتة بالدقهلية تستوعب ما يقرب من 65 ألف فرد، وجاهزة على أعلى مستوي لاستقبال ما يقرب من 1000 فرد، فور وقوع أي أزمة أو كارثة، من خلال التعاون بين المديريات الخدمية كافة، وفي مقدمتهم التضامن والتربية والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف.