محافظة الدقهلية تحيل 139 محضرا تموينيا إلى النيابة العامة

أحالت محافظة الدقهلية 139 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها ومعاقبة المخالفين.

عمل حملات مرورية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأكدت المحافظة، في بيان، أن الحملات جاءت في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات، والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري، وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين، في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أنّ الحملات التي تم تنفيذها شملت أحياء ومراكز ومدن المنصورة والسنبلاوين وتمي الامديد ونبروه ودكرنس وبني عبيد وميت سلسيل ومنية النصر وجمصة ودكرنس والمنزلة، إذ تم المرور على 215 مخبزا، للتأكد من انتظام العمل بالمخابز، وعدم توقفها بدون أذن رسمى أو عذر قهري عن الإنتاج، والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات، والتأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به.

تحرير محاضر متنوعة

وأوضحت أنه جرى المرور على المحلات والأسواق، للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة، والتأكد من تواجد قوائم الأسعار على السلع المعروضة، واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين، وكانت المخالفات التي تم ضبطها كالآتي:

- محاضر مخالفات نقص وزن، وتوقف عن الإنتاج، وتحرير إنذارات مابين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش.

- محاضر انتهاء إنتاج وعدم إعطاء بون، وعدم نظافة أدوات العجين، ومحاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحاضر غش تجاري، ومحاضر سلع مجهولة المصدر، ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي.

- محاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة، وضبط 210 من أدوات السباكة المتنوعة، و2 كرتونة خل أبيض و420 كيلوجراما لحوم بلدية، و5 شكاير دقيق بلدي مدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.