«التضامن»: الدولة ملتزمة بضمان حقوق ذوي الإعاقة وتوفير الدعم لهم

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة المصرية ملتزمة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الدعم والخدمات التي يحتاجونها والتمتع بامتيازاتهم وحقوقهم بموجب القانون المصري، وكذلك العمل على رفع الوعي لدى كافة القطاعات بالمجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولذلك فإن الحملة التي تعبر عن السعي وراء هذا الهدف «هنوصلك» تأتي في إطار تنفيذ هذا الالتزام، كما تعبر عن منهجية واضحة في الشراكة مع كافة قطاعات المجتمع من أجل تحقيق هذا الهدف السامي بمشاركة مكاتب التأهيل والرائدات الاجتماعيات في كافة محافظات مصر.

تعبر عن منهجية واضحة في الشراكة مع كافة قطاعات المجتمع

وجاء ذلك أثناء حضور فعاليات الملتقى التدريبي الثاني لمتطوعي مؤسسة صناع الحياة وجمعية الهلال الأحمر المصري، والرائدات الاجتماعيات، ومكاتب التأهيل المتنقلة، في إطار حملة «هنوصلك»، بمشاركة 1000 متطوع و200 رائدة اجتماعية وثلاثة مكاتب تأهيل متنقلة، كما أن الملتقى يهدف لتحضير مشاركة 15 ألفا متطوع، للوصول إلى استخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والبالغة.

ودعت الوزيرة، الجميع إلى الاستمرار في تقديم الجهود الغالية والعمل المتفاني لضمان تحقيق الأهداف التي وضعت بهذه الحملة، حيث نعي تماما أهمية دور المتطوعين ودعمهم في هذا السياق، مثمنة كل مساهمة صغيرة أو كبيرة من كل متطوع ومتطوعة تسهم في تحقيق هذا الهدف النبيل.

واستهدف الملتقى على مدار 4 أيام وبمشاركة 1000 قائد متطوع من شباب مؤسسة صناع الحياة مصر والرائدات الاجتماعيات تدريب قادة المتطوعين على أعمال حملة «هنوصلك»، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لمساعدة ذوي الإعاقة على استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بمختلف المحافظات، وتم تدريب الشباب على عدد من الأنشطة والتعريفات المتعلقة بالحملة ومنها حقوق ذوي الإعاقة في القانون وتعريفات وأنواع الإعاقات ومبادىء إدارة الحالة وكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة.

تدريب الشباب على عدد من الأنشطة والتعريفات المتعلقة بالحملة

كما تم تنفيذ وررش متخصصة من مكاتب التأهيل والمتابعة - اللوائح التنظيمية - الشراكات - جذب وحشد المتطوعين - طرق الأبواب - مسئولي المشروع والمنسقين بجانب سيناريوهات المشكلات والأزمات.

وتضمن الملتقى تجارب ميدانية عملية بعدد من مراكز وقرى محافظة الجيزة على أساليب طرق الأبواب والتعامل مع ذوي الإعاقة بالقرى المستهدفة وإجراءات استخراج بطاقة الخدمات لهم، ومن المستهدفات للملتقى أن يقوم قادة المتطوعين المشاركون بالملتقى بتدريب 15 ألف متطوع على أساليب وإجراءات حملة هنوصلك بالمحافظات المستهدفة.