نشرت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، جدول امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الإعدادي في كفر الشيخ، إذ تجرى الامتحانات مع بداية يوم الأحد المقبل، وتنتهي في يوم الخميس 2 من شهر نوفمبر المقبل، وذلك على نطاق جميع المدارس الإعدادية في المحافظة.

جدول امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الإعدادي

بينما جاء جدول امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الإعدادي في كفر الشيخ، كالتالي:

الأحد 29 أكتوبر، امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية، نصف فترة، جزء من الحصة.

الاثنين 30 أكتوبر، امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية، نصف فترة، جزء من الحصة.

الثلاثاء 31 أكتوبر، امتحان مادتي الهندسة، والجبر، نصف فترة، جزء من الحصة.

- الأربعاء 1 من شهر نوفمبر، امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

الخميس 2 نوفمبر، امتحان مادتي، الدراسات الاجتماعية، حاسب آلي، نصف فترة، جزء من الحصة.

امتحان شهر أكتوبر في كفر الشيخ

بينما أشار مصدر مطلع، في مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، لـ«الوطن»، إلى أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بامتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي على نطاق جميع الإدارات التعليمية في الإقليم، لافتًا إلى أن نحو 91 ألف طالب سوف يؤدون امتحانات شهر أكتوبر من العام الجاري 2023.