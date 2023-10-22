جدول امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الإعدادي في الغربية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، جدول امتحانات شهر أكتوبر 2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، وانتهاء الاستعدادات الخاصة بالاختبارات.

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن جدول امتحانات شهر أكتوبر 2023، للصفين الأول والثاني الإعدادي، تم إعلانه بكل مدرسة ومقرر إجراء الامتحانات بنهاية الشهر الجاري، وذلك في جزء من حصة المادة على مستوى كل مدرسة، وتكون الاختبارات على مقررات شهر أكتوبر.

جدول امتحانات شهر أكتوبر للصف الأول الإعدادي

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن جدول امتحانات شهر أكتوبر للصف الأول الإعدادي تضمن التالي:

الاثنين 30 أكتوبر 2023.. امتحان اللغة العربية والتربية الدينية

الثلاثاء 31 أكتوبر 2023.. امتحان اللغة الإنجليزية، والتربية الفنية.

الأربعاء 1 نوفمبر 2023.. امتحان الدراسات الاجتماعية، والعلوم.

الخميس 2 نوفمبر 2023.. امتحان الرياضيات، الحاسب الآلي.

جدول امتحانات شهر أكتوبر للصف الثاني الإعدادي

أما جدول اختبارات شهر أكتوبر للصف الثاني الإعدادي بمحافظة الغربيةـ فجاء على النحو التالي:

الاثنين 30 أكتوبر 2023.. امتحان اللغة العربية والتربية الدينية

الثلاثاء 31 أكتوبر 2023.. امتحان اللغة الإنجليزية، والتربية الفنية.

الأربعاء 1 نوفمبر 2023.. امتحان الدراسات الاجتماعية، والعلوم.

الخميس 2 نوفمبر 2023.. امتحان الرياضيات، الحاسب الآلي.