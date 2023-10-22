 مسير ومحلة دياي إلى نصف نهائي دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ 

انطلقت مباريات دور الثمانية من منافسات دوري مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، في تمام الساعة الثالثة عصرا بين فرق محلة دياي وعلي بملعب الرملة، مسير والمنشأة الكبرى على ملعب دسوق، بحضور لجنة من وزارة الشباب والرياضة، منافسات الدوري برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الفرق الصاعدة بدوري مراكز الشباب

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، في بيان، أن دور الثمانية بنظام خروج المغلوب، بينما أقيمت مباراتي اليومين وانتهت المباراة الأولى على ملعب دسوق بفوز فريق مسير على المنشأة الكبرى بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما فاز فريق محلة دياي على الربع بضربات الترجيح، ليصعد فريق محلة دياي ومسير إلى دور الأربعة، وتجرى غدا الاثنين باقي مباريات دور الثمانية بين روينه وشباس الشهداء على ملعب قلين 12 ظهرا، كذلك مباراة الرملة وسنهور المدينة على ملعب قلين مساء اليوم.

منافسات دوري الثمانية

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ، أنه صعد وفق النتائج المنتظرة من منافسات دور الثمانية، الأربعة فرق الفائزة إلى دور نصف النهائي.