القدوة الحسنة في حياة المسلم.. ندوة دينية لـ«شباب كفر الشيخ»

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الندوة الدينية تحت عنوان « القدوة الحسنة في حياة المسلم»، وذلك بمشاركة 60 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب، نظمتها الإدارة العامة للشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

التحلي بمكارم الأخلاق

وأكد الشيخ صلاح بدر، من مديرية أوقاف كفر الشيخ، كمحاضر بالندوة عن الحديث بالتحلى بحسن الخلق والقيم التربوية والسلوكية التى ينادى بها الإسلام فى الكثير من الآيات القرآنية مثل« لقد كان لكم فى رسول الله قدوة حسنة لمن كان يرجو الله و اليوم الآخر و ذكر الله كثيراً»، و تعظيم دور القدوة الحسنة فى المجتمع، مؤكداً أن القدوة تبدأ من البيت بأن يكون الأب والأم قدوة الأبناء.

أهمية القدوة الحسنة

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، في محافظة كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أن مؤسسة الشباب والرياضة، معنية بتنمية الوعى بقيمة وأهمية القدوة و المثل الأعلى فى حياة النشء و الشباب لتفتح لهم الطريق القويم ونصحهم وتوجيههم و تعالج أثر افتقاد النشء و الشباب إلى القدوة مما جعلهم أسرى لمواقع التواصل الاجتماعي.

أقيمت الندوه بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، متابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزى حسيب، مدير المشروعات، وسهام البشبيشى، مسؤول النشاط الدينى وفريق عمل الإدارة.