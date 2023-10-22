ضبط نصف طن مكرونة مجهولة المصدر في حملات تموينية بالإسكندرية

قال المهندس محمود القلش معاون وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ «الوطن»، إنه بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لضبط ومتابعة الأسواق، أصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية للرقابة على الأسواق.

ضبط مكرونة مجهولة المصدر

وأشار القلش، إلى قيام إدارة شرق التموينية بالمديرية، برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح، رئيس الرقابة، بحملة تموينية بنطاق الإدارة أسفرت عن الآتي:

تحرير محضر حيازة وبيع مكرونة مجهولة المصدر وغير مدون عليها أى بيانات لدى أحد التجار، وتم مصادرة كمية 464 كجم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

ضبط 1280 علبة سجائر

وأضاف المهندس محمود القلش، أنه تم ضبط أحد المحالّ بمنطقة محرم بك لامتناعه عن بيع السجائر، وتمت مصادرة 1280 علبة سجائر كليوباترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، للعرض على وكيل النائب العام.

وأكد أن الحملات التموينية مستمرة بجميع الإدارات التموينية على مستوى الإسكندرية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، وأنه لاتهاون مع المخالفين حفاظا على صحة المواطنين.